У луцькому шпиталі перукарки безплатно стрижуть військових

безоплатно стрижуть місцеві перукарки. Таку волонтерську ініціативу від початку повномасштабного вторгнення запровадила одна з церков.



Про це розповіла помічниця капелана Яна Ващук, пише



З її слів, у госпіталь перукарки приїжджають раз або двічі на місяць.



Ветеран війни Олександр Миронюк у госпіталі проходить реабілітацію й вчиться ходити на протезі. Каже: тут його стригли уже не раз.



"Нам медсестри говорять, коли мають прийти перукарки. Вони приходять і в порядочок нас приводять. Це добре, бо в лікарні особливо не вирвешся підстригтися. І бородку можуть побрити", — говорить Олександр Миронюк.



Вероніка Тарасова — з Мелітополя Запорізької області. З рідного міста виїхала в перший день повномасштабного вторгнення. 3,5 роки жила у Рівному, останніх пів року мешкає у Луцьку. За освітою – психологиня, понад 20 років працює перукаркою.



Хочеться максимально підтримати хлопців. Деякі нестрижені по 3-4 місяці і вони настільки раді, — каже перукарка-переселенка. — Зазвичай всі хочуть короткі стрижки, щоб надовше вистачило. У кожного свій дизайн. Хлопці самі багато чого придумують: козацькі стрижки, оселедці, бороди".



Лучанка Тетяна Ярмолюк має 17 років перукарського стажу. У госпіталь їздить, як почалася повномасштабна війна. У такий спосіб підтримує захисників і сама надихається.



"У мене чоловік теж військовий, я просто розумію цих хлопців. З однієї сторони їх шкода, а з другої — вони такі войовничі, не здаються. Сама стаю такою мужньою", — розповідає Тетяна Ярмолюк.



За день у госпіталі підстригають до 20 бійців. У такий спосіб допомагатимуть бійцям, доки буде потреба, додала помічниця капелана Яна Ващук.





