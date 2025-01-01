НАБУ та САП заявили про викриття злочинної групи на чолі з народною депутаткою





Про це йдеться в повідомленні НАБУ, пише



Там зазначили, що викриття здійснили спільно зі Службою безпеки України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.



Правоохоронці не розголошують імені фігурантки, однак «Українська правда» пише, що йдеться про народну депутатку від партії «За майбутнє» Ганну Скороход. Нині в неї проводять обшуки.



За даними джерел УП, правоохоронці задокументували, як парламентарка разом зі спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів.



Доповнено о 9:38. Скороход підтвердила обшуки в її помешканні. Вона заявила, що вбачає в цьому «прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати політичну діяльність через принципову позицію».



Більше про Ганну Скороход



Вона народилася на Київщині. Освіту здобула в Київському національному університеті культури і мистецтв та Національній академії внутрішніх справ.



У 2019 році Скороход була обрана депутаткою від партії «Слуга Народу», однак тоді ж вона вийшла із фракції. Це відбулося на тлі повідомлень про те, що її чоловік виявився громадянином рф, якого затримали правоохоронці.



Водночас голова фракції Давид Арахамія звинувачував Скороход у тому, що вона не підтримувала жодного рішення партії та пропонувала хабарі народним депутатам.



У 2020 році Скороход увійшла до фракції «За майбутнє».

