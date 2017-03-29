Рятував життя під обстрілами. Історія бойового медика з Волині
Сьогодні, 10:31
Волинянин Віталій Кондратюк – мешканець селища Іваничі – пройшов шлях від АТО-ООС до волонтерства на сході. Він брав участь в евакуації людей, довгий час жив у прифронтових містах і сьогодні мріє створити власний осередок допомоги людям.
Про це повідомляє Конкурент.
Шлях Віталія у війську розпочався задовго до повномасштабної війни. Він підписав контракт у 2017-2019 роках – був бойовим медиком роти у Попасній. Згодом захисник перевівся до штурмової роти, де займався морально-психологічним станом побратимів. Але, як розповів Віталій, він завжди радий був вийти на бойові позиції, щоб допомогти, – через що у ветерана накопичились контузії та травми.
Повномасштабне вторгнення застала Віталія на Волині в Іваничах, а ось його цивільна дружина перебувала на Донеччині, у Святогірську, куди він і поїхав одразу. Разом із волонтерами вони організували медичний штаб для допомоги постраждалим.
Про життя під обстрілами, евакуацію поранених цивільних та про те, чим живе Віталій Кондратюк зараз, – у відео.
