Подружжя намагалось незаконно провезти через волинський кордон понад 2 мільйони гривень

Українське подружжя намагалось вивезти за кордон готівкову валюту, обсяг якої перевищував дозволений ліміт на майже 2,2 млн грн. Цю спробу зупинили волинські митники на посту Устилуг.

Про це повідомили на Волинській митниці.

"Чоловік та дружина виїжджали з України власним авто через «зелений коридор». З цього приводу вкотре наголошуємо: початок проходження (проїзду транспортним засобом особистого користування) каналом, позначеним символами зеленого кольору, має юридичне значення. Вибір «зеленого» означає декларування шляхом вчинення дій про те, що переміщувані через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню, а також не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження.
Загалом 50 тисяч доларів США надмірної готівки розділили між собою порівну: по 25 тисяч кожному у барсетку чи дамську сумку відповідно. Документів, що були б підставою для легального транскордонного переміщення валюти, подружжя не мало", - йдеться в повідомленні.

Відтак складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 471 Митного кодексу. Недекларування валютних цінностей, які переміщуються громадянами в сумі, що перевищує дозволену законодавством України без письмового декларування, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 відсотків від суми перевищення, згідно з офіційним курсом Національного банку України на день вчинення порушення митних правил. Розпочато провадження у справі.
На Волинській митниці нагадують: без письмового декларування та надання дозвільних документів кожна фізична особа має право переміщувати через митний кордон України готівкову валюту та банківські метали на суму, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро.
