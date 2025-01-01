Громада на Волині втратила ще двох Героїв на війні
Сьогодні, 14:17
Нововолинська громада втратила ще двох Героїв.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Солдат Артем Румянцев, 1995 року народження. Житель Нововолинська. Вважався зниклим безвісти. Після проведення експертизи підтвердилася його загибель 17 червня 2025 року в районі населеного пункту Удачне Покровського району Донецької області.
Молодший сержант Олег Головенко, 1975 року народження. Житель Нововолинська. Загинув 8 листопада в населеному пункті Куп’янськ-Вузловий Харківської області.
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Героїв. Вічна їм пам'ять і шана", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіл та чину поховання буде згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Солдат Артем Румянцев, 1995 року народження. Житель Нововолинська. Вважався зниклим безвісти. Після проведення експертизи підтвердилася його загибель 17 червня 2025 року в районі населеного пункту Удачне Покровського району Донецької області.
Молодший сержант Олег Головенко, 1975 року народження. Житель Нововолинська. Загинув 8 листопада в населеному пункті Куп’янськ-Вузловий Харківської області.
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Героїв. Вічна їм пам'ять і шана", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіл та чину поховання буде згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«3000 кілометрів»: куди можна поїхати з Луцька
Сьогодні, 15:02
Громада на Волині втратила ще двох Героїв на війні
Сьогодні, 14:17
Чиновницю міської ради на Волині судять за службову недбалість
Сьогодні, 14:05
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Кіндра
Сьогодні, 13:24