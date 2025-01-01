«3000 кілометрів»: куди можна поїхати з Луцька





Використовувати бонусні поїздки можна у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх «Укрзалізниця» пропонуватиме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та другому клас «Інтерсіті».



Коли стартує програма



Оформити квитки за кілометри можна з середи, 3 грудня, а вирушити в подорож — з п’ятниці, 5 грудня. Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км.



«Укрзалізниця» планує пропонувати близько 250 тис. місць на місяць. Накопичені бонусні кілометри можна витрачати поступово. Вони діятимуть до кінця 2026 року.



Як оформити квиток за кілометри



Завантажте або оновіть застосунок «Укрзалізниці».



Верифікуйте свій акаунт за допомогою «Дія.Підпис».



Знайдіть позначку «3000» та натисніть «Взяти участь». Ви отримаєте 3000 км, які можна використати на 4 подорожі.



Оберіть потрібний поїзд із позначкою «3000». Під час бронювання будуть використані кілометри — вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.







Які маршрути вже доступні



У грудні програма працює в тестовому режимі. Для пілотного етапу вибрали ті рейси, де є достатньо вільних місць, і насамперед з урахуванням потреб людей із прифронтових територій.



З Луцька за бонусні кілометри можна поїхати до Запоріжжя, потягом № 87/88 Ковель — Запоріжжя.



Окрім того, на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:



№ 101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ);



№ 103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів;



№ 109/110 Львів — Миколаїв;



№ 115/116 Суми — Київ;



№ 121/122 Миколаїв — Київ;



№ 127/128 Львів — Запоріжжя;



№ 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів;



№ 143/144 Суми — Рахів;



№ 39/40 Солотвино — Запоріжжя;



№ 45/44 Харків — Ужгород;



№ 47/48 Запоріжжя — Мукачево;



№ 51/52 Одеса — Запоріжжя;



№ 53/54 Дніпро — Одеса;



№ 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ;



№ 773/774 Київ — Конотоп;



№ 886/888 Фастів — Чернігів;



№ 895/896 Конотоп — Фастів.



Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:



№ 15/16 Харків — Ясіня;



№ 17/18 Харків — Ужгород;



№ 41/42 Дніпро — Трускавець.



А також місця 2 класу в Інтерсіті+:



№ 719/720 Харків — Київ;



№ 723/722 Харків — Київ;



№ 731/732 Запоріжжя — Київ.



Важлива інформація



Квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо.



Діти від 5 років також отримують власні 3000 км. Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у «Дії» (додайте свідоцтво про народження дитини).



Програма покриває лише вартість проїзду. Постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси оплачуються окремо.



Кілометри не можна монетизувати, вони діють тільки для подорожей.



Невикористаний залишок кілометрів можна буде конвертувати у бонусні «обіймашки» в програмі лояльності «Укрзалізниці» «Залізні друзі». Цей функціонал з’явиться в застосунку у 2026 році.

