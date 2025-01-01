Чиновницю міської ради на Волині судять за службову недбалість

Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника одного з відділів виконавчого комітету Володимирської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Встановлено, що обов'язком чиновниці була перевірка підставності надання громадянам грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

Проте вона не перевірила наявність у громадянина, який подав заяву на одержання такої компенсації, житлового приміщення у приватній власності.

Відтак чоловікові було виплачено на понад 800 тисяч більше, ніж належало за законом.

