Чиновницю міської ради на Волині судять за службову недбалість
Сьогодні, 14:05
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника одного з відділів виконавчого комітету Володимирської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що обов'язком чиновниці була перевірка підставності надання громадянам грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.
Проте вона не перевірила наявність у громадянина, який подав заяву на одержання такої компенсації, житлового приміщення у приватній власності.
Відтак чоловікові було виплачено на понад 800 тисяч більше, ніж належало за законом.
