На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Кіндра
Сьогодні, 13:24
В бою за незалежність України загинув 35-річний солдат Олександр Кіндра - мешканець Володимирської громади.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Воїн загинув 1 грудня, унаслідок ворожого обстрілу на Харківському напрямку. Він був до останнього подиху вірний присязі та українському народу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Коментарі 0
