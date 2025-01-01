На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Кіндра

На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Кіндра
В бою за незалежність України загинув 35-річний солдат Олександр Кіндра - мешканець Володимирської громади.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Воїн загинув 1 грудня, унаслідок ворожого обстрілу на Харківському напрямку. Він був до останнього подиху вірний присязі та українському народу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


