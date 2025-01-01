На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Кіндра

Олександр Кіндра - мешканець Володимирської громади.



Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.



"Воїн загинув 1 грудня, унаслідок ворожого обстрілу на Харківському напрямку. Він був до останнього подиху вірний присязі та українському народу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В бою за незалежність України загинув 35-річний солдат- мешканець Володимирської громади.Про це повідомив міський голова Володимира"Воїн загинув 1 грудня, унаслідок ворожого обстрілу на Харківському напрямку. Він був до останнього подиху вірний присязі та українському народу", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію