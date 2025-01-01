У росії знову вибухнув нафтопровід «Дружба». Його дистанційно підірвали, - ЗМІ





Про це



За даними нашого співрозмовника, атаку на нафтопровід здійснили неподалік населеного пункту Казинські Виселки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог — Липецьк.



Для знищення ділянки нафтопроводу використали вибухівку з дистанційним підривом та додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.



Співрозмовник у воєнній розвідці запевнив, що російська нафтова мережа як головне джерело доходів держави-агресорки та фінансування ВПК продовжить вибухати й горіти, допоки ворог не полишить спроб атакувати Україну.



Попередні удари по «Дружбі»



Іще 13 серпня Угорщина звинуватила Україну в дроновій атаці на розподільну станцію нафтопроводу «Дружба» в Брянській області росії. Джерело hromadske в розвідці підтвердило цей удар. За словами співрозмовника, тоді на об’єкті, залученому до забезпечення ВПК росії, спалахнула пожежа.



18 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито знов атакувала нафтопровід. Постачання нафти до Угорщини відновили лише через день.



А 22 серпня Угорщина оголосила вже про третю українську атаку на «Дружбу», унаслідок якої вчергове припинилося постачання нафти з рф.



Угорщина разом зі Словаччиною звернулися до верховної представниці ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Каї Каллас та до комісара з питань енергетики Дену Йоргенсену з проханням ужити заходів щодо України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території рф укотре вибухнув нафтопровід «Дружба».Про це hromadske повідомили джерела в ГУР МО.За даними нашого співрозмовника, атаку на нафтопровід здійснили неподалік населеного пункту Казинські Виселки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог — Липецьк.Для знищення ділянки нафтопроводу використали вибухівку з дистанційним підривом та додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.Співрозмовник у воєнній розвідці запевнив, що російська нафтова мережа як головне джерело доходів держави-агресорки та фінансування ВПК продовжить вибухати й горіти, допоки ворог не полишить спроб атакувати Україну.Іще 13 серпня Угорщина звинуватила Україну в дроновій атаці на розподільну станцію нафтопроводу «Дружба» в Брянській області росії. Джерело hromadske в розвідці підтвердило цей удар. За словами співрозмовника, тоді на об’єкті, залученому до забезпечення ВПК росії, спалахнула пожежа.18 серпня міністр закордонних справ Угорщинизаявив, що Україна нібито знов атакувала нафтопровід. Постачання нафти до Угорщини відновили лише через день.А 22 серпня Угорщина оголосила вже про третю українську атаку на «Дружбу», унаслідок якої вчергове припинилося постачання нафти з рф.Угорщина разом зі Словаччиною звернулися до верховної представниці ЄС із зовнішніх відносин і політики безпекита до комісара з питань енергетикиз проханням ужити заходів щодо України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію