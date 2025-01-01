Будинок у Луцькому районі гасили рятувальники з двох областей

Будинок у Луцькому районі гасили рятувальники з двох областей
У Луцькому районі вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку, що спалахнув через несправний димар.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.

Учора, 2 грудня, увечері трапилася пожежа в селі Ставок Олицької громади — вогонь охопив покрівлю й перекриття дерев'яного житлового будинку. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 19:24.

На місце події спрямували рятувальників з м. Ківерці та місцеву пожежну команду з Олики. Їм на допомогу також прибули рятувальники з селища Клевань сусідньої Рівненщини.

Горіння ліквідували о 20:29. Потерпілих немає.

Попередньо, пожежу спровокували недоліки конструкції димаря.


