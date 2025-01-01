Автопригода під Луцьком: повідомили про 4 постраждалих

дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася вчора, 2 грудня, у селі Рованці біля Луцька, постраждали четверо осіб.



Про це пише інформагентство



Як розповіли очевидці, на автодорозі відбулося зіткнення трьох автівок. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Також були травмовані.



На місці ДТП працювали правоохоронці та бригади швидкої допомоги.



У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» зазначили, що в автопригоді постраждало 4 людей.



45-річна жінка отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Чоловіку медики діагностували забій колінного суглоба, але він відмовився від госпіталізації.



65-річна жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та закритий перелом шийки лівого стегна. І 67-річний чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.



Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу і доставили у лікувальні заклади охорони здоров'я.



Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, аварія трапилася близько 21:30 на вулиці Обʼїзній. У ДТП зіткнулися автомобілі: Mitsubishi, Chevrolet та Renault.



Внаслідок зіткнення травмувалися пасажири автомобіля Renault.



За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.



Триватиме розслідування.



