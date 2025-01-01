На Волині зіткнулися два авто: водія деблокували рятувальники

29 листопада о 22:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Зміїнець Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місці події сталося зіткнення двох автомобілів. У результаті удару водія першого автомобіля було затиснуто всередині транспортного засобу. Водій другого авто не постраждав і самостійно залишив його. До ліквідації наслідків ДТП залучалися рятувальники аварійно-рятувальної частини спеціального призначення м. Луцьк.Фахівці ДСНС провели деблокування потерпілого з деформованого авто, винесли водія на ношах та передали його працівникам екстреної медичної допомоги, від’єднали клеми акумулятора за допомогою шанцевого інструменту для запобігання загорянню.Злагоджені дії рятувальників дозволили оперативно звільнити потерпілого та забезпечити його подальший медичний супровід.