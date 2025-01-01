У грудні новий потяг з’єднає Луцьк і Ужгород

Потяг «Харків — Львів» більше не курсуватиме через Володимир, а натомість з’єднає Луцьк і Ужгород.

З 14 грудня в «Укрзалізниці» запрацює новий графік сполучень, пише misto.media.

Маршрут потяга № 113/114 «Харків — Львів» продовжать до Ужгорода, проте він вже курсуватиме через Луцьк та Рівне, повідомляють у компанії. Раніше він їздив через Володимир.

Оновлений напрямок збереже з’єднання з Харківщиною та Сумщиною й водночас відкриє можливість для мешканців Житомира, Олевська, Сарн та інших міст зручно подорожувати до гір та Закарпаття.

Квитки на оновлений рейс з’являться незабаром. Через велику кількість змін їх поступово завантажують в систему, повідомляють в «Укрзалізниці».

