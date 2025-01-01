У грудні новий потяг з’єднає Луцьк і Ужгород





З 14 грудня в «Укрзалізниці» запрацює новий графік сполучень, пише



Маршрут потяга № 113/114 «Харків — Львів» продовжать до Ужгорода, проте він вже курсуватиме через Луцьк та Рівне, повідомляють у компанії. Раніше він їздив через Володимир.



Оновлений напрямок збереже з’єднання з Харківщиною та Сумщиною й водночас відкриє можливість для мешканців Житомира, Олевська, Сарн та інших міст зручно подорожувати до гір та Закарпаття.



Квитки на оновлений рейс з’являться незабаром. Через велику кількість змін їх поступово завантажують в систему, повідомляють в «Укрзалізниці».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Потяг «Харків — Львів» більше не курсуватиме через Володимир, а натомість з’єднає Луцьк і Ужгород.З 14 грудня в «Укрзалізниці» запрацює новий графік сполучень, пише misto.media Маршрут потяга № 113/114 «Харків — Львів» продовжать до Ужгорода, проте він вже курсуватиме через Луцьк та Рівне, повідомляють у компанії. Раніше він їздив через Володимир.Оновлений напрямок збереже з’єднання з Харківщиною та Сумщиною й водночас відкриє можливість для мешканців Житомира, Олевська, Сарн та інших міст зручно подорожувати до гір та Закарпаття.Квитки на оновлений рейс з’являться незабаром. Через велику кількість змін їх поступово завантажують в систему, повідомляють в «Укрзалізниці».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію