У грудні новий потяг з’єднає Луцьк і Ужгород
Сьогодні, 13:07
Потяг «Харків — Львів» більше не курсуватиме через Володимир, а натомість з’єднає Луцьк і Ужгород.
З 14 грудня в «Укрзалізниці» запрацює новий графік сполучень, пише misto.media.
Маршрут потяга № 113/114 «Харків — Львів» продовжать до Ужгорода, проте він вже курсуватиме через Луцьк та Рівне, повідомляють у компанії. Раніше він їздив через Володимир.
Оновлений напрямок збереже з’єднання з Харківщиною та Сумщиною й водночас відкриє можливість для мешканців Житомира, Олевська, Сарн та інших міст зручно подорожувати до гір та Закарпаття.
Квитки на оновлений рейс з’являться незабаром. Через велику кількість змін їх поступово завантажують в систему, повідомляють в «Укрзалізниці».
