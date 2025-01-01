У Луцьку - ДТП: чоловік поспішав до станції переливання по кров для свого батька, який в реанімації

"Батько в реанімації, терміново їду по кров до станції переливання крові": з такими словами до волинських патрульних звернувся схвильований водій.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.Екіпажу надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Київський майдан у Луцьку. На місці один з учасників повідомив, що він поспішав до станції переливання крові по кров для свого батька, який у реанімації та терміново потребує переливання крові.Миттєва реакція: виклик допоміжного екіпажу, який супроводив чоловіка до станції переливання, де лікарі вже чекали з необхідною порцією крові, а згодом і до лікарні."Ми щиро сподіваємося, що з батьком чоловіка все буде добре і він якнайшвидше одужає", - зазначили у поліції.