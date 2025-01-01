У Луцьку - ДТП: чоловік поспішав до станції переливання по кров для свого батька, який в реанімації
Сьогодні, 15:00
"Батько в реанімації, терміново їду по кров до станції переливання крові": з такими словами до волинських патрульних звернувся схвильований водій.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Екіпажу надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Київський майдан у Луцьку. На місці один з учасників повідомив, що він поспішав до станції переливання крові по кров для свого батька, який у реанімації та терміново потребує переливання крові.
Миттєва реакція: виклик допоміжного екіпажу, який супроводив чоловіка до станції переливання, де лікарі вже чекали з необхідною порцією крові, а згодом і до лікарні.
"Ми щиро сподіваємося, що з батьком чоловіка все буде добре і він якнайшвидше одужає", - зазначили у поліції.
