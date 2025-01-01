Польща привела у бойову готовність два комплекси Patriot через МіГ-31 РФ, - Bild

Польща привела у бойову готовність два комплекси Patriot через МіГ-31 РФ, - Bild
Польща привела у бойову готовність свої системи протиповітряної оборони Patriot після прольоту російських винищувачів МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, 28 листопада чотири винищувачі, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", над Балтійським морем вилетіли у західному напрямку, не залишаючи повітряного простору Росії.

У відповідь Польща активувала дві системи Patriot в аеропорту Жешува. Джерело в НАТО повідомило виданню, що невдовзі російські винищувачі розгорнулися і повернулися на базу.

Що відомо про МіГ-31

Нагадаємо, що МіГ-31 – це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії, який є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

Літак створювався, перш за все, для прикриття території СРСР від удару крилатими ракетами з боку Арктики, де не існувало суцільного радіолокаційного поля.

Під час повномасштабного російського вторгнення Росія часто використовує МіГ-31К для запусків аеробалістичних ракет "Кинджал".

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Зазначалось, що російський літак Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. При цьому літак не порушив польського повітряного простору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув 18-річний Герой з Волині Дмитро Приймачук
Сьогодні, 17:14
Польща привела у бойову готовність два комплекси Patriot через МіГ-31 РФ, - Bild
Сьогодні, 16:02
Раптово перестало битися серце 22-річного поліцейського з Волині
Сьогодні, 15:10
У Луцьку - ДТП: чоловік поспішав до станції переливання по кров для свого батька, який в реанімації
Сьогодні, 15:00
Майже пів сотні споживачів на Волині тимчасово будуть без газу
Сьогодні, 14:19
Медіа
відео
1/8