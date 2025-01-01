Раптово перестало битися серце 22-річного поліцейського з Волині

Раптово перестало битися серце 22-річного волинського поліцейськогоПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.30 листопада 2025 року через тяжку хворобу пішов із життя інспектор сектору ювенальної превенції Луцького районного управління поліції Станіслав Комар.Продовжуючи шлях своїх батьків, Станіслав обрав службу українському народові. У підрозділі ювенальної превенції він працював із дітьми та сім’ями, які потребували підтримки, завжди проявляючи відповідальність, уважність та людяність."У пам’яті колег Станіслав залишиться спокійним, врівноваженим і відданим своїй справі. Він сумлінно виконував службові обов’язки та з повагою ставився до кожної людини, з якою працював.Поліцейська спільнота Волині висловлює щирі співчуття рідним і близьким нашого колеги", - зазначають у поліції.