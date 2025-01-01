Раптово перестало битися серце 22-річного поліцейського з Волині
Сьогодні, 15:10
Раптово перестало битися серце 22-річного волинського поліцейського Станіслава Комара.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
30 листопада 2025 року через тяжку хворобу пішов із життя інспектор сектору ювенальної превенції Луцького районного управління поліції Станіслав Комар.
Продовжуючи шлях своїх батьків, Станіслав обрав службу українському народові. У підрозділі ювенальної превенції він працював із дітьми та сім’ями, які потребували підтримки, завжди проявляючи відповідальність, уважність та людяність.
"У пам’яті колег Станіслав залишиться спокійним, врівноваженим і відданим своїй справі. Він сумлінно виконував службові обов’язки та з повагою ставився до кожної людини, з якою працював.
Поліцейська спільнота Волині висловлює щирі співчуття рідним і близьким нашого колеги", - зазначають у поліції.
