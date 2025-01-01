Майже пів сотні споживачів на Волині тимчасово будуть без газу





Про це повідомили в пресцентрі обласної філії "Газмережі", пише



Тимчасове припинення послуги заплановане майже 50 споживачам на таких вулицях:



Механізаторів,



Повстанська,



Ставецька,



Луцька,



Кінцева,



Польова,



Кільцева.



Волинян просять перекривати крани перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.



Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали в обласній філії "Газмережі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Радовичі Ковельського району тимчасово будуть без газопостачання. Газу не буде 3 грудня з 10:00 год до 17:00. Це пов'язано з ремонтними роботами.Про це повідомили в пресцентрі обласної філії "Газмережі", пише Суспільне Тимчасове припинення послуги заплановане майже 50 споживачам на таких вулицях:Механізаторів,Повстанська,Ставецька,Луцька,Кінцева,Польова,Кільцева.Волинян просять перекривати крани перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали в обласній філії "Газмережі".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію