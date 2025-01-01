Майже пів сотні споживачів на Волині тимчасово будуть без газу

Майже пів сотні споживачів на Волині тимчасово будуть без газу
У селі Радовичі Ковельського району тимчасово будуть без газопостачання. Газу не буде 3 грудня з 10:00 год до 17:00. Це пов'язано з ремонтними роботами.

Про це повідомили в пресцентрі обласної філії "Газмережі", пише Суспільне.

Тимчасове припинення послуги заплановане майже 50 споживачам на таких вулицях:

Механізаторів,

Повстанська,

Ставецька,

Луцька,

Кінцева,

Польова,

Кільцева.

Волинян просять перекривати крани перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали в обласній філії "Газмережі".

