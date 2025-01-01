Майже пів сотні споживачів на Волині тимчасово будуть без газу
Сьогодні, 14:19
У селі Радовичі Ковельського району тимчасово будуть без газопостачання. Газу не буде 3 грудня з 10:00 год до 17:00. Це пов'язано з ремонтними роботами.
Про це повідомили в пресцентрі обласної філії "Газмережі", пише Суспільне.
Тимчасове припинення послуги заплановане майже 50 споживачам на таких вулицях:
Механізаторів,
Повстанська,
Ставецька,
Луцька,
Кінцева,
Польова,
Кільцева.
Волинян просять перекривати крани перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали в обласній філії "Газмережі".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в пресцентрі обласної філії "Газмережі", пише Суспільне.
Тимчасове припинення послуги заплановане майже 50 споживачам на таких вулицях:
Механізаторів,
Повстанська,
Ставецька,
Луцька,
Кінцева,
Польова,
Кільцева.
Волинян просять перекривати крани перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали в обласній філії "Газмережі".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Раптово перестало битися серце 22-річного поліцейського з Волині
Сьогодні, 15:10
У Луцьку - ДТП: чоловік поспішав до станції переливання по кров для свого батька, який в реанімації
Сьогодні, 15:00
Майже пів сотні споживачів на Волині тимчасово будуть без газу
Сьогодні, 14:19
У грудні новий потяг з’єднає Луцьк і Ужгород
Сьогодні, 13:07
У Луцьку ветеран війни з другом виготовляють авторські чаї: частину зароблених грошей віддають на ЗСУ
Сьогодні, 12:22