На війні загинув 18-річний Герой з Волині Дмитро Приймачук
Сьогодні, 17:14
Місія «На щиті» – знову в Ковельській громаді. Війна забрала юне життя, сповнене сил, енергії і любові до України.
"1 грудня прощатимемося з 18-річним ковельчанином, стрільцем–помічником гранатометника механізованого взводу механізованого батальйону в/ч А0693, солдатом Приймачуком Дмитром Ярославовичем. Він загинув 27 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Сіверськ Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Прощання із Захисником відбудеться у понеділок, 1 грудня, за наступним порядком:
11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку бійця стане Алея Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
