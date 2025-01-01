На війні загинув 18-річний Герой з Волині Дмитро Приймачук





"1 грудня прощатимемося з 18-річним ковельчанином, стрільцем–помічником гранатометника механізованого взводу механізованого батальйону в/ч А0693, солдатом Приймачуком Дмитром Ярославовичем. Він загинув 27 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Сіверськ Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Прощання із Захисником відбудеться у понеділок, 1 грудня, за наступним порядком:



11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;



12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Останнім місцем спочинку бійця стане Алея Героїв міського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





