У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та втік з місця події

У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та втік з місця події
Нетверезий водій покинув місце ДТП — патрульні оперативно встановили порушника.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, близько 22-ї години, інспектори отримали повідомлення про ДТП на проспекті Соборності.

З’ясувалося, що автомобіль Lexus здійснив наїзд на металевий паркан на розділювальній смузі.

Очевидці зазначили, що водій разом із пасажирами покинув місце пригоди та попрямував у бік одного з будинків поруч.

Патрульні негайно розпочали пошуки керманича, і вже невдовзі виявили чоловіка, який підходив під опис свідків та перебував неподалік місця події.

Під час спілкування інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Крім того, керманич не мав при собі посвідчення водія відповідної категорії.

Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за:

ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);

ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення відповідної категорії);
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та втік з місця події

ч.1 ст. 139 (Пошкодження технічних засобів регулювання дорожнього руху);

ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та втік з місця події

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у перший день зими
Сьогодні, 20:00
Мирний план: у США проходить зустріч української та американської делегацій
Сьогодні, 19:00
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та втік з місця події
Сьогодні, 18:46
Чому варто придбати похідні фільтри для очистки води перед подорожжю — гід від ALP
Сьогодні, 17:43
На війні загинув 18-річний Герой з Волині Дмитро Приймачук
Сьогодні, 17:14
Медіа
відео
1/8