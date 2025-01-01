У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та втік з місця події

Нетверезий водій покинув місце ДТП — патрульні оперативно встановили порушника.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, близько 22-ї години, інспектори отримали повідомлення про ДТП на проспекті Соборності.З’ясувалося, що автомобіль Lexus здійснив наїзд на металевий паркан на розділювальній смузі.Очевидці зазначили, що водій разом із пасажирами покинув місце пригоди та попрямував у бік одного з будинків поруч.Патрульні негайно розпочали пошуки керманича, і вже невдовзі виявили чоловіка, який підходив під опис свідків та перебував неподалік місця події.Під час спілкування інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.Крім того, керманич не мав при собі посвідчення водія відповідної категорії.Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за:ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення відповідної категорії);ч.1 ст. 139 (Пошкодження технічних засобів регулювання дорожнього руху);ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.