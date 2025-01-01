У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та втік з місця події
Сьогодні, 18:46
Нетверезий водій покинув місце ДТП — патрульні оперативно встановили порушника.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, близько 22-ї години, інспектори отримали повідомлення про ДТП на проспекті Соборності.
З’ясувалося, що автомобіль Lexus здійснив наїзд на металевий паркан на розділювальній смузі.
Очевидці зазначили, що водій разом із пасажирами покинув місце пригоди та попрямував у бік одного з будинків поруч.
Патрульні негайно розпочали пошуки керманича, і вже невдовзі виявили чоловіка, який підходив під опис свідків та перебував неподалік місця події.
Під час спілкування інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.
Крім того, керманич не мав при собі посвідчення водія відповідної категорії.
Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за:
ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення відповідної категорії);
ч.1 ст. 139 (Пошкодження технічних засобів регулювання дорожнього руху);
ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, близько 22-ї години, інспектори отримали повідомлення про ДТП на проспекті Соборності.
З’ясувалося, що автомобіль Lexus здійснив наїзд на металевий паркан на розділювальній смузі.
Очевидці зазначили, що водій разом із пасажирами покинув місце пригоди та попрямував у бік одного з будинків поруч.
Патрульні негайно розпочали пошуки керманича, і вже невдовзі виявили чоловіка, який підходив під опис свідків та перебував неподалік місця події.
Під час спілкування інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.
Крім того, керманич не мав при собі посвідчення водія відповідної категорії.
Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за:
ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення відповідної категорії);
ч.1 ст. 139 (Пошкодження технічних засобів регулювання дорожнього руху);
ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у перший день зими
Сьогодні, 20:00
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та втік з місця події
Сьогодні, 18:46
На війні загинув 18-річний Герой з Волині Дмитро Приймачук
Сьогодні, 17:14