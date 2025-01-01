Мирний план: у США проходить зустріч української та американської делегацій

Володимиру Зеленському.



Про це повідомляє Рустема Умєрова і YouTube-канал Суспільне.



"Перебуваю на постійному зв'язку з Президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети - захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві", - зазначив він.



Умєров зазначив, що делегація працює заради реального миру для України та гарантованої безпеки. Він додав, що делегація доповідатиме про підсумки всіх зустрічей безпосередньо українському лідеру.



Делегації США та України зустрічаються у Флориді. Сторони обговорюють план припинення війни Росії проти України.



"Ми вже на половині шляху до забезпечення незалежності України. У нас сьогодні відбувся значний поступ", - наголосив держсекретар США Марко Рубіо.



Умєров зазначив, що зараз триває обговорення майбутнього України, її безпеки, процвітання і відбудови.



"Чекаємо на продуктивну зустріч", - підкреслив секретар РНБО.



Що відомо про делегацію України



Нагадаємо, 29 листопада українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану. До неї входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.



Вони зустрічаються зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, держсекретарем Марком Рубіо та зятем президента США Джаредом Кушнером.



Зазначимо, Зеленський розповідав, що представляти українську делегацію на переговорах будуть начальник Генерального штабу ЗСУ, розвідка, РНБО та представники Міністерства закордонних справ. До цього керівником делегації був Андрій Єрмак, однак він пішов у відставку.



Зранку у суботу, 29 листопада, НАБУ та САП провели обшуки в екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Йому не оголошували про будь-які підозри за підсумками обшуків, проте ввечері він написав заяву про відставку.



Володимир Зеленський прийняв відставку Єрмака та оголосив, що почне консультації щодо кандидатури нового голови ОПУ.

