У Луцьку продають виробничий комплекс заводу «Металіст»





Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, передає



Загальна площа приміщень становить 3 533 м², а земельна ділянка — 1,1484 га. Об’єкт включає виробничі площі (2 930 м²), адміністративні (160 м²), складські (158 м²) та допоміжні приміщення (285 м²).



Комплекс обладнаний двома кран-балками вантажопідйомністю 3 та 5 тонн, висота до кран-балки сягає 6 метрів. Територія огороджена, має великі в’їзні ворота, індивідуальне твердопаливне опалення, водопостачання, каналізацію та електропостачання потужністю 100 кВт з можливістю збільшення до 1000 кВт.



Поруч проходить залізнична колія з вантажною рампою. Частину ділянки можна використати під відкриті склади, а зручний під’їзд забезпечує висота до мереж понад 4,5 метра.



Об’єкт підходить для організації виробництва, складу, логістичного центру чи інших промислових потреб.



Вартість комплексу становить 51 305 739 гривень.

