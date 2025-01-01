У Луцьку студент знищив шлагбаум біля Волинського обласного театру





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, - інформують



Як зазначається, у ніч на 11 листопада у комендантську годину юнак пошкодив конструкцію шлагбауму, відірвавши стрілу, чим вивів його з ладу. Особу порушника встановили за допомогою камер спостереження, а патрульні склали на нього матеріали за скоєння дрібного хуліганства.



Під час судового засідання хлопець провину визнав та просив суворо не карати.



Суддя після дослідження усіх доказів, врахувавши, що на момент вчинення правопорушення юнак був неповнолітнім, застосував до нього захід впливу у виді попередження.



До слова, працівники театру бідкаються, що такі інциденти трапляються не вперше. Скаржаться і відвідувачі камерної сцени.



Зокрема, схожий випадок стався у ніч на 18 листопада. На стоянці театру компанія підлітків знищила шлагбаум. У комендантську годину компанія влаштувала розваги, знімаючи все на камеру телефона та поводячись зухвало.

