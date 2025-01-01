Інвалідність за $2000: працівник волинської лікарні отримав вирок за хабар





Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, передають



Інцидент стався у квітні 2025 року в приміщенні КП «Володимирське ТМО». Тодішній завідувач відділення Ігор Х., будучи членом експертної команди, отримав 2000 доларів від громадянина за «вирішення питання» щодо встановлення третьої групи інвалідності його братові. За цю суму медик пообіцяв вплинути на ухвалення потрібного рішення експертами.



Дії кваліфікували за ч.2 ст.369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).



На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав і просив суворо не карати. Станом на зараз він звільнений із посади. Чоловік вперше притягувався до криміналу, характеризувався як висококваліфікований фахівець, має на утриманні двох дітей.



Суд призначив Ігорю Х. штраф у розмірі 85 тисяч гривень.

