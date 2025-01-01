1 грудня на Волині: гортаючи календар

1 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують журналістка Сніжана Шевчук (на фото), а також директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий.

Інтернет-видання ВолиньPost вітає земляків з особистим святом і досягає професійних успіхів, здоров'я та народження на добрі справи для Волині.

Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури в Україні.

1 грудня на Волині теж запам'яталася кількома знаковими подіями:

- На Волині 1 грудня 1939 року була відкрита Луцька музична школа №1.

- У 1990 році вийшов перший номер газети «Волинська реклама».

- 1 грудня 2003 року – власником 100% акцій фірми «Волиньхолдинг» стала компанія «Нестле Україна».

- 1 грудня 2004 року – вийшов перший номер газети «Волинські єпархіальні відомості» (Волинської єпархії УПЦ КП).

- цей ж день у 2009 році в музеї Волинської ікони громадськості вперше показали відреставровану Чудотворну ікону Холмської Богородиці.

