1 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкують журналістка(на фото), а також директор департаменту молоді та спорту Луцької міської радиІнтернет-видання ВолиньPost вітає земляків з особистим святом і досягає професійних успіхів, здоров'я та народження на добрі справи для Волині.Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури в Україні.1 грудня на Волині теж запам'яталася кількома знаковими подіями:- На Волині 1 грудня 1939 року була відкрита Луцька музична школа №1.- У 1990 році вийшов перший номер газети «Волинська реклама».- 1 грудня 2003 року – власником 100% акцій фірми «Волиньхолдинг» стала компанія «Нестле Україна».- 1 грудня 2004 року – вийшов перший номер газети «Волинські єпархіальні відомості» (Волинської єпархії УПЦ КП).- цей ж день у 2009 році в музеї Волинської ікони громадськості вперше показали відреставровану Чудотворну ікону Холмської Богородиці.