1 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкують журналістка Сніжана Шевчук (на фото), а також директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий.
Інтернет-видання ВолиньPost вітає земляків з особистим святом і досягає професійних успіхів, здоров'я та народження на добрі справи для Волині.
Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури в Україні.
1 грудня на Волині теж запам'яталася кількома знаковими подіями:
- На Волині 1 грудня 1939 року була відкрита Луцька музична школа №1.
- У 1990 році вийшов перший номер газети «Волинська реклама».
- 1 грудня 2003 року – власником 100% акцій фірми «Волиньхолдинг» стала компанія «Нестле Україна».
- 1 грудня 2004 року – вийшов перший номер газети «Волинські єпархіальні відомості» (Волинської єпархії УПЦ КП).
- цей ж день у 2009 році в музеї Волинської ікони громадськості вперше показали відреставровану Чудотворну ікону Холмської Богородиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інтернет-видання ВолиньPost вітає земляків з особистим святом і досягає професійних успіхів, здоров'я та народження на добрі справи для Волині.
Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури в Україні.
1 грудня на Волині теж запам'яталася кількома знаковими подіями:
- На Волині 1 грудня 1939 року була відкрита Луцька музична школа №1.
- У 1990 році вийшов перший номер газети «Волинська реклама».
- 1 грудня 2003 року – власником 100% акцій фірми «Волиньхолдинг» стала компанія «Нестле Україна».
- 1 грудня 2004 року – вийшов перший номер газети «Волинські єпархіальні відомості» (Волинської єпархії УПЦ КП).
- цей ж день у 2009 році в музеї Волинської ікони громадськості вперше показали відреставровану Чудотворну ікону Холмської Богородиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
1 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Укренерго» показало графіки на 1 грудня: як відключатимуть світло
30 листопада, 23:19
Інвалідність за $2000: працівник волинської лікарні отримав вирок за хабар
30 листопада, 22:12
У Луцьку студент знищив шлагбаум біля Волинського обласного театру
30 листопада, 21:15
У Луцьку продають виробничий комплекс заводу «Металіст»
30 листопада, 20:38