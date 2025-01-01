Чи очікувати магнітні бурі 1 грудня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 1 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на високому рівні.
За минулу добу на Сонці зафіксували вісім спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та чотири спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М2,9.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
