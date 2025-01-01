«Укренерго» показало графіки на 1 грудня: як відключатимуть світло
30 листопада, 23:19
В понеділок, 1 грудня, в усіх областях України продовжать відключати світло за графіками. Протягом доби вимикати будуть від 0,5 до 3 черг одночасно.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
У компанії повідомили, що в перший день зими внаслідок масованих російських ударів по об'єктах енергетики діятимуть наступні обмеження:
з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 3 черг;
з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Українців закликали слідкувати за інформацією щодо графіків на офіційних сторінках обленерго в соцмережах, оскільки час та обсяг обмежень можуть змінюватись.
Варто зауважити, що сьогодні, 30 листопада, протягом доби в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 3 черг.
