«Укренерго» показало графіки на 1 грудня: як відключатимуть світло

В понеділок, 1 грудня, в усіх областях України продовжать відключати світло за графіками. Протягом доби вимикати будуть від 0,5 до 3 черг одночасно.

Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.

У компанії повідомили, що в перший день зими внаслідок масованих російських ударів по об'єктах енергетики діятимуть наступні обмеження:

з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 3 черг;
з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Українців закликали слідкувати за інформацією щодо графіків на офіційних сторінках обленерго в соцмережах, оскільки час та обсяг обмежень можуть змінюватись.

Варто зауважити, що сьогодні, 30 листопада, протягом доби в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 3 черг.

