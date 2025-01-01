Якою буде погода у Луцьку та на Волині у перший день зими
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 грудня
Луцьк
Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 грудня
Луцьк
Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у перший день зими
Сьогодні, 20:00
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та втік з місця події
Сьогодні, 18:46
На війні загинув 18-річний Герой з Волині Дмитро Приймачук
Сьогодні, 17:14