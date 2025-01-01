Якою буде погода у Луцьку та на Волині у перший день зими

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 1 грудня

Луцьк

Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.

Область

Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

