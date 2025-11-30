Орбан прагне, щоб Україна була «буферною зоною» і звинувачує Захід у затягуванні війни

Віктор Орбан заявив, що єдиним можливим рішенням для завершення війни є повернення України до статусу "буферної держави", а також звинуватив європейських лідерів у розпалюванні конфлікту заради фінансової вигоди.



По це пише



Під час своєї промови глава угорського уряду спробував пояснити позицію "брюссельської еліти", яка, на його думку, займає "войовничу" позицію. Орбан стверджує, що війна нібито вигідна західним країнам, оскільки вони вірять у можливість перемоги України на полі бою.



За словами угорського прем'єра, західні лідери та Росія трактують цю війну по-різному. Він наполягає на тому, що на континенті має бути встановлений "баланс сил", який дозволить жити в мирі, проте європейські політики нібито прагнуть конфлікту.



"Європейці хочуть війни. Не думайте, що на Заході думають так само, як ми тут. Адже ми хочемо миру, зупинки вогню і безпеки. За цим (бажанням війни на Заході – ред.) стоять гроші", - йдеться в повідомленні.



Орбан висловив переконання, що західні держави розраховують отримати вигоду від потенційної поразки Росії. Він цинічно зауважив, що європейці та американці готові "платити за це українською кров'ю".



Угорський лідер також розкритикував еволюцію західної допомоги: від фінансування до постачання зброї, а тепер, за його словами, з'являються заяви про можливу відправку солдатів, зокрема з боку Франції.



"Вони вважають, що зараз можна перемогти росіян, і що перемога над Росією принесе їм вигоду. І тому вони підтримують цю війну, за яку, звичайно, заплатять українською кров'ю. Спочатку вони дали гроші, потім дали зброю, а тепер з'явилися ці французькі та інші заяви, що, якщо буде дуже потрібно, то, можливо, і солдатів", - сказав Орбан.



Окрему частину свого виступу Орбан присвятив виправданню російської агресії, транслюючи наративи Кремля.



Орбан заявив, що після розпаду Радянського Союзу та розширення НАТО за рахунок пострадянських держав, Україна стала країною, статус якої "суперечить угоді". Він наголосив, що бажання Заходу інтегрувати Україну до ЄС та НАТО сприймається Москвою як загроза, оскільки це наближає сучасну зброю до російських кордонів.



"Можливо, Україна має міжнародні права, в цьому немає сумніву, але вони не поважають це, тому що вони (росіяни – ред.) також мають право на власну безпеку і не хочуть бути сусідами членів НАТО", – заявив Орбан.



Стосовно позиції самої Угорщини, Орбан зазначив, що Будапешт займає "третю позицію". Головною метою він назвав створення європейського безпекового балансу, за якого Угорщина не матиме військової "загрози над головою" і отримає економічні вигоди.



Орбан повторив тезу про те, що час грає на користь Росії. Він переконаний: чим довше Захід зволікає з укладенням миру, тим більше територій і людей втратить Україна.



Орбан закликав "відмовитися від ілюзій" і подивитися в очі реальності. Він згадав про "американський мирний план із 28 пунктів" та заявив, що єдиним рішенням є повернення України до статусу "буферної держави".



Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан рано вранці 28 листопада вилетів до Москви на зустріч з очільником Кремля владіміром путіним.

Перед своєю поїздкою до путіна Орбан повідомляв, що планує забезпечити Угорщині енергопостачання на зиму та на наступний рік за доступною ціною.



А на зустрічі з господарем Кремля у Москві Орбан вкотре висловив сподівання, що Будапешт стане майданчиком для мирних переговорів щодо розв'язаної РФ війни проти України.

