У громаді на Волині розглянуть питання демонтажу пам’ятників Герою Радянського Союзу

Ратнівська громада, що на Волині, винесе на сесію питання демонтажу пам'ятників Герою Радянського Союзу Василю Газіну.

Таку відповідь виконавчого комітету Ратнівської селищної ради на звернення голови ГО «Деколонізація. Україна» Вадима Позднякова оприлюднили у громадській організації, передає Район.Ратне.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій вивело з Державного реєстру пам'яток України два пам'ятники на Волині. У наказі міністерства йдеться про пам'ятники Герою СРСР, росіянину Василю Газіну в селищі Ратне та селі Височне.

«Питання демонтажу (перенесення) з публічного простору цих об’єктів буде винесене на розгляд сесії Ратнівської селищної ради», − ідеться в документі виконкому.

