У громаді на Волині розглянуть питання демонтажу пам’ятників Герою Радянського Союзу

Василю Газіну.



Таку відповідь виконавчого комітету Ратнівської селищної ради на звернення голови ГО «Деколонізація. Україна» Вадима Позднякова оприлюднили у громадській організації, передає



Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій вивело з Державного реєстру пам'яток України два пам'ятники на Волині. У наказі міністерства йдеться про пам'ятники Герою СРСР, росіянину Василю Газіну в селищі Ратне та селі Височне.



«Питання демонтажу (перенесення) з публічного простору цих об’єктів буде винесене на розгляд сесії Ратнівської селищної ради», − ідеться в документі виконкому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ратнівська громада, що на Волині, винесе на сесію питання демонтажу пам'ятників Герою Радянського СоюзуТаку відповідь виконавчого комітету Ратнівської селищної ради на звернення голови ГО «Деколонізація. Україна» Вадима Позднякова оприлюднили у громадській організації, передає Район.Ратне Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій вивело з Державного реєстру пам'яток України два пам'ятники на Волині. У наказі міністерства йдеться про пам'ятники Герою СРСР, росіянину Василю Газіну в селищі Ратне та селі Височне.«Питання демонтажу (перенесення) з публічного простору цих об’єктів буде винесене на розгляд сесії Ратнівської селищної ради», − ідеться в документі виконкому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію