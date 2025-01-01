Нацкешбек змінив категорії оплати товарів: на що тепер можна витрачати гроші

Від 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти, отримані за програмою «Нацкешбек». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.Кошти, накопичені на картці Нацкешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:комунальні послугипоштові послугихарчові продукти в магазинах та супермаркетахлікарські засоби та медичні виробикниги та іншу друковану продукціюблагодійністьЧастина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.