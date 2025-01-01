Нацкешбек змінив категорії оплати товарів: на що тепер можна витрачати гроші
Сьогодні, 07:15
Від 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти, отримані за програмою «Нацкешбек». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.
Кошти, накопичені на картці Нацкешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:
комунальні послуги
поштові послуги
харчові продукти в магазинах та супермаркетах
лікарські засоби та медичні вироби
книги та іншу друковану продукцію
благодійність
Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Кошти, накопичені на картці Нацкешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:
комунальні послуги
поштові послуги
харчові продукти в магазинах та супермаркетах
лікарські засоби та медичні вироби
книги та іншу друковану продукцію
благодійність
Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нацкешбек змінив категорії оплати товарів: на що тепер можна витрачати гроші
Сьогодні, 07:15
День Андрія: що не можна робити сьогодні, традиції свята
Сьогодні, 05:17
Чи очікувати магнітні бурі 30 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00