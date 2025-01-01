Нацкешбек змінив категорії оплати товарів: на що тепер можна витрачати гроші

Нацкешбек змінив категорії оплати товарів: на що тепер можна витрачати гроші
Від 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти, отримані за програмою «Нацкешбек». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Кошти, накопичені на картці Нацкешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:

комунальні послуги

поштові послуги

харчові продукти в магазинах та супермаркетах

лікарські засоби та медичні вироби

книги та іншу друковану продукцію

благодійність

Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.

