Як відкрити бізнес у Великій Британії: поради та можливості





Який бізнес відкрити у Великій Британії та види підприємств

Оскільки ми розглядаємо варіанти власної справи для нерезидентів, зупинимося на товарному бізнесі, а саме на роздрібній торгівлі: продукти харчування, одяг, взуття, ґаджети, товари для дому та багато іншого. Подумайте про нішу, яка була б популярною у Сполученому Королівстві.



Ви можете не отримувати робочу чи бізнес-візу, якщо не плануєте фізично перебувати в країні. Але сам процес для нерезидентів є складним, адже вам знадобиться:



Юридична адреса. За законом компанія повинна мати реальну фізичну адресу. Є агенти, які надають послугу «віртуального офісу» або «оренди реєстраційної адреси».

Документи, що підтверджують вашу особу + додаткова перевірка: скан закордонного паспорта, довідки про реальне місце проживання в Україні, рахунок за комунальні послуги за останні 3 місяці тощо.

Банківський рахунок. Традиційний британський банк відкривати нерезидентам важко, але можна створити мультивалютний онлайн-рахунок у Wise або Payoneer.

У Великій Британії існує кілька форм бізнесу. Для нерезидентів не підходить Sole Trader (аналог українського ФОП). Найпоширенішим форматом є LTD — Limited Company (компанія з обмеженою відповідальністю):



1. Кількість акціонерів необмежена — одна особа може бути і засновником, і директором.



2. Мінімальний капітал — 1 фунт.



3. Обов’язки: дотримуватися статуту, своєчасно подавати фінансову звітність, не ухилятися від податків.



Якщо у вас уже є українська компанія, ви можете відкрити її філію.



Щодо податків:



Податок на прибуток для LTD становить 19%, якщо оборот менший за 50 000 фунтів, і 25%, якщо компанія заробляє більше. Цей податок прогресивний — зростає поступово, а не стрибком після 50 001 фунта.



ПДВ (VAT) потрібно сплачувати, якщо річний оборот перевищує 90 000 фунтів.



Україна та Велика Британія мають угоду про уникнення подвійного оподаткування.



Відкриваючи бізнес, розгляньте можливість залучення інвесторів. Для стартапів існує лояльніший інструмент — краудфандингові платформи.



Який бізнес краще відкрити в Англії: покрокова інструкція

Попри загальну «дружелюбність» UK, для нерезидентів процес непростий. Покроково реєстрація LTD виглядає так:



1. Отримати дозволи (візу та номер соціального страхування), якщо плануєте перебувати у Великій Британії.



2. Придумати і перевірити назву компанії (не має бути образливою або вже зайнятою).



3. Визначити структуру, призначити статутний капітал, директора й акціонера — це можете бути ви або партнер.



4. Забезпечити реальну адресу у Великій Британії.



5. Підготувати документи: заяву на реєстрацію, статут, документи, що підтверджують особу, тощо.



6. Подати документи й оплатити держмито в Companies House (онлайн або поштою).



7. Отримати сертифікат.



8. Зареєструватися в Податковій службі (HMRC) протягом 3 місяців.



9. Відкрити банківський рахунок.



Зверніть увагу: для продажу алкоголю, сигарет та деяких інших товарів потрібна окрема ліцензія.





Головні особливості відкриття бізнесу у Великій Британії



Переваги:



доступ до великого, стабільного та розвиненого ринку;

податкові плюси;

обмежена відповідальність — особисте майно не під загрозою;

сильний захист авторських прав.



Недоліки:



складно знайти фізичну адресу та відкрити рахунок у банку;

бухгалтерія: звітність треба подавати чітко в строки;

прецедентне право — окремі норми важко зрозуміти без юриста;

культурні відмінності.

Державна підтримка зазвичай не поширюється на віддалені іноземні компанії. Тож хоч бізнес формально британський — пільг може не бути. Найкраще звернутися до консалтингових компаній для супроводу.



Логістика товарів у Великобританію

Важливою статтею витрат стане доставка. Після реєстрації знайдіть надійного логістичного партнера.



Для підприємців, які хочуть відкрити іноземну компанію в Англії, критично важливо розібратися у всіх юридичних та бюрократичних нюансах. А далі — нові горизонти: управління, розвиток, маркетинг і зростання прибутку, якщо ви обрали правильну нішу для британського ринку!

https://diffreight.com/napryamok-ukraina-angliya доставляє вантажі до Великої Британії автомобільним транспортом у середньому за 7–10 днів.

