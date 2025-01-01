Курс валют на 30 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 30 листопада. Так вартість долара США знизилася на 10 копійок і становить 42,19 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 7 копійок) та злотого (втратив 2 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,19 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,87 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,54 (-2 коп.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,19 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,87 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,54 (-2 коп.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 30 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 30 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відключення посиляться: в «Укренерго» оприлюднили графіки на 30 листопада
29 листопада, 23:19
На Волині школяр прогуляв 259 уроків: як покарали матір хлопця
29 листопада, 22:12