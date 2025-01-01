Чи очікувати магнітні бурі 30 листопада: прогноз

У неділю, 30 листопада, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.За минулу добу на Сонці зафіксували вісім спалахів класу С , які практично не впливають на Землю. А також три спалахи класу М, найбільшим з яких став М6. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.