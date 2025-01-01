Чи очікувати магнітні бурі 30 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
У неділю, 30 листопада, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.
За минулу добу на Сонці зафіксували вісім спалахів класу С , які практично не впливають на Землю. А також три спалахи класу М, найбільшим з яких став М6. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.
За минулу добу на Сонці зафіксували вісім спалахів класу С , які практично не впливають на Землю. А також три спалахи класу М, найбільшим з яких став М6. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 30 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відключення посиляться: в «Укренерго» оприлюднили графіки на 30 листопада
29 листопада, 23:19
На Волині школяр прогуляв 259 уроків: як покарали матір хлопця
29 листопада, 22:12
На Волині з’явиться перша платна дорога: де її побудують
29 листопада, 21:15