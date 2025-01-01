30 листопада на Волині: гортаючи календар

30 листопада на Волині: гортаючи календар
30 листопада День народження відзначають художній керівник Волинського державного академічного народного хору, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник (на фото), інструктор з йоги, засновниця «Території йоги» Христина Губська.

Вітаємо всіх іменинників. Зичимо міцного здоров’я, достатку, мирного неба. Доброго настрою на довгі роки, щастя та удачі в усіх починаннях.

Крім того, 30 листопада відзначається День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ, Міжнародний день захисту інформації та Всесвітній день домашніх тварин. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Андрія Первозванного.

День ангела сьогодні святкують Андрій, Іван, Ян.

