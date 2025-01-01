На Волині школяр прогуляв 259 уроків: як покарали матір хлопця

У Старовижівському районному суді розглянули справу про притягнення до адміністративної відповідальності жінки, син якої пропускав уроки.

Про це Район.Стара Вижівка стало відомо з постанови суду.

Жінка ухилилася від виконання своїх батьківських обов’язків стосовно свого сина. Вона не створила належних умов для його навчання та розвитку, в результаті чого в Старовижівському професійному ліцеї учень пропустив 37 навчальних днів (259 уроків).

Матір в судове засідання не з’явилась, але подала заяву про розгляд справи у її відсутності. Вину визнала.

Дослідивши матеріали, жінку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 КУпАП, та наклали на неї стягнення у виді попередження.

Також вона сплатить майже 606 гривень судового збору в дохід держави.

