На війні загинув Герой з Волині Олександр Бірук
На війні з окупантами загинув Герой Бірук Олександр Дмитрович, 1992 року народження.

Про це повідомили на сторінці Забродівської громади.

Воїн загинув 28 листопада 2025 року поблизу н.п. Новопавлівка Дніпропетровської області.

Дату та час прощання повідомлять згодом.

