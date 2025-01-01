Мобілізація чоловіків 50+: що зміниться від 1 грудня





Про це пише



Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 25 до 60 років, якщо в них немає права на відстрочку, або вони не виключені з військового обліку.



Загальна мобілізація в Україні врегульована Законом «Про мобілізаційну підготовку», в статті 22 вказано обов’язки чоловіків, в статті 23 ― підстави для відстрочки. Офіційно не існує підстав для відстрочки через вік від 50 років. Тож як всі військовозобов’язані, чоловіки від 50 років можуть бути мобілізовані, якщо придатні до служби та не мають права на відстрочку.



Якщо у чоловіка затребувана військова спеціальність і він придатний за станом здоров’я, то його можуть призвати навіть у 58-59 років.



Однак важливо уточнити, що зазвичай таких військовозобов’язаних не направляють на передову або в штурмові привітання. Мобілізація 55+ спрямована скоріше на поповнення частин забезпечення, а отже після 50 років чоловіки частіше служать у тилу.



Від мобілізації тимчасово звільняють, якщо особа має бронювання, підстави для відстрочки або звільнена від служби в армії.



Крім цього, звільняється чоловік, якщо він:



не придатний за станом здоров’я



має інвалідність будь-якої групи



виховує трьох і більше дітей до 18 років



доглядає за близькими з інвалідністю



інші категорії



Чоловіки старше 60 років, які досягли граничного віку, можуть служити в армії тільки на добровільній основі. Для них створили програму Контракт 60+. Такі особи можуть піти на небойові посади та мають відповідати певним вимогам.



Нагадаємо, жодних нових змін до закону «Про мобілізацію» від грудня та постанови Кабінету міністрів України №560 не ухвалено. Тож правила, які визначають порядок призову на військову службу та надання відстрочок, які були встановлені раніше, зберігають свою чинність. Однак є зміни у бронюванні працівників органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

