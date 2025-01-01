Чому лисиці забігають до центру Луцька: несподіване пояснення
Сьогодні, 17:16
Через зміну умов навколишнього середовища та особливості воєнного стану, коли заборонено полювання, лисиці вже забігають до центру Луцька.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.
Чиновниця підтвердила зростання випадків появи цих тварин на вулицях міста.
"Дійсно, такі інциденти трапляються частіше. Були випадки, коли лисиця бігала у центрі по вулиці Лесі Українки. Через зміну природних умов існування, обмежену кормову базу лисиці все частіше заходять у міста. У Великобританії лисиця на вулиці міста є типовим явищем. Ці тварини навіть частково змінили колір хутра, адаптуючись до нових умов існування. Навряд чи нам вдасться зупинити процес міграції тварин. Та й місто не має права ні ловити, ні відстрілювати лисиць", - пояснила вона.
Оксана Лисак додала, що через загрозу поширення сказу у місцях існування популяції проводять пероральну вакцинацію тварин. Для того, щоб зменшити їх кількість поблизу міста, потрібно ліквідувати запущені місця, в яких полюбляє проживати ця тварина.
