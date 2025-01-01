Чому лисиці забігають до центру Луцька: несподіване пояснення





Про це у коментарі власкору Оксана Лисак.



Чиновниця підтвердила зростання випадків появи цих тварин на вулицях міста.



"Дійсно, такі інциденти трапляються частіше. Були випадки, коли лисиця бігала у центрі по вулиці Лесі Українки. Через зміну природних умов існування, обмежену кормову базу лисиці все частіше заходять у міста. У Великобританії лисиця на вулиці міста є типовим явищем. Ці тварини навіть частково змінили колір хутра, адаптуючись до нових умов існування. Навряд чи нам вдасться зупинити процес міграції тварин. Та й місто не має права ні ловити, ні відстрілювати лисиць", - пояснила вона.



Оксана Лисак додала, що через загрозу поширення сказу у місцях існування популяції проводять пероральну вакцинацію тварин. Для того, щоб зменшити їх кількість поблизу міста, потрібно ліквідувати запущені місця, в яких полюбляє проживати ця тварина.

