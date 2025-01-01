У Володимирській лікарні встановили новий апарат комп’ютерної томографії

У Володимирському територіальному медичному об’єднанні встановили новий якісний апарат комп’ютерної томографії. Його розмістили у приміщенні, де нещодавно ТМО власними силами проводило ремонтні роботи.Про це пише сайт громади.Це потужний апарат КТ американського виробництва “General Electric”, оснащений високотехнологічною системою для точної та швидкої КТ-діагностики. Оснащений 128-зрізовим детектором, забезпечує високу роздільну здатність зображень при мінімальному променевому навантаженні. Дане обладнання вважається одним з кращих у світі і має значний попит серед медичних закладів.Наразі всі монтажні роботи зі встановлення КТ уже зроблені, підключене необхідне програмне забезпечення. Лікарня очікує дозвіл від Державної інспекції ядерного регулювання України, щоб обладнання розпочало працювати.Вартість нового комп’ютерного томографа становить 32 млн грн. Його придбали за угодою в розтермінування. З міського бюджету уже сплачено 8 млн грн.До слова, у лікарні ще функціонує старий апарат КТ. Але він уже зношений на близько 80%, його ремонт є дуже дорогим. Тож було прийнято рішення про купівлю нового обладнання, щоб у медзакладі безперебійно надавалися затребувані у мешканців послуги з комп’ютерної томографії.Раніше у приміщенні, де встановили нове обладнання, ТМО зробило сучасний ремонт власними силами. На закупівлю будівельних матеріалів з міського бюджету виділили 2 млн грн.