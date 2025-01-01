Магазин Rozetka на просп. Волі переїжджає. Нова адреса





Локація працюватиме до 8 грудня, після чого переїде на нову локацію на просп. Волі, 21 (поблизу Луцької гімназії № 4 ім. Модеста Левицького).



На новому місці Rozetka запрацює орієнтовно через півтора місяця — вже з наступного року, розповіли



Наразі забирати замовлення можна на інших точках за адресами:



бульв. Івана Газюка, 2;



вул. Конякіна, 14;



просп. Молоді, 15;



вул. Привокзальна, 10-Б;



вул. Рівненська, 4 (ЖК Kyiv Sky);



вул. Рівненська, 83.



Графіки роботи кожного з відділень можна переглянути на офіційному сайті мережі.

