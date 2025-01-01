Магазин Rozetka на просп. Волі переїжджає. Нова адреса

У Луцьку одна з семи локацій мережі Rozetka зачиняє свої двері і змінює адресу. Йдеться про магазин на просп. Волі, 15.

Локація працюватиме до 8 грудня, після чого переїде на нову локацію на просп. Волі, 21 (поблизу Луцької гімназії № 4 ім. Модеста Левицького).

На новому місці Rozetka запрацює орієнтовно через півтора місяця — вже з наступного року, розповіли misto.media працівники магазину. З їхніх слів, переїзд зумовлений підвищенням вартості оренди.

Наразі забирати замовлення можна на інших точках за адресами:

бульв. Івана Газюка, 2;

вул. Конякіна, 14;

просп. Молоді, 15;

вул. Привокзальна, 10-Б;

вул. Рівненська, 4 (ЖК Kyiv Sky);

вул. Рівненська, 83.

Графіки роботи кожного з відділень можна переглянути на офіційному сайті мережі.

Магазин Rozetka на просп. Волі переїжджає. Нова адреса
