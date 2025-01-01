Магазин Rozetka на просп. Волі переїжджає. Нова адреса
Сьогодні, 16:11
У Луцьку одна з семи локацій мережі Rozetka зачиняє свої двері і змінює адресу. Йдеться про магазин на просп. Волі, 15.
Локація працюватиме до 8 грудня, після чого переїде на нову локацію на просп. Волі, 21 (поблизу Луцької гімназії № 4 ім. Модеста Левицького).
На новому місці Rozetka запрацює орієнтовно через півтора місяця — вже з наступного року, розповіли misto.media працівники магазину. З їхніх слів, переїзд зумовлений підвищенням вартості оренди.
Наразі забирати замовлення можна на інших точках за адресами:
бульв. Івана Газюка, 2;
вул. Конякіна, 14;
просп. Молоді, 15;
вул. Привокзальна, 10-Б;
вул. Рівненська, 4 (ЖК Kyiv Sky);
вул. Рівненська, 83.
Графіки роботи кожного з відділень можна переглянути на офіційному сайті мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Локація працюватиме до 8 грудня, після чого переїде на нову локацію на просп. Волі, 21 (поблизу Луцької гімназії № 4 ім. Модеста Левицького).
На новому місці Rozetka запрацює орієнтовно через півтора місяця — вже з наступного року, розповіли misto.media працівники магазину. З їхніх слів, переїзд зумовлений підвищенням вартості оренди.
Наразі забирати замовлення можна на інших точках за адресами:
бульв. Івана Газюка, 2;
вул. Конякіна, 14;
просп. Молоді, 15;
вул. Привокзальна, 10-Б;
вул. Рівненська, 4 (ЖК Kyiv Sky);
вул. Рівненська, 83.
Графіки роботи кожного з відділень можна переглянути на офіційному сайті мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магазин Rozetka на просп. Волі переїжджає. Нова адреса
Сьогодні, 16:11
Як оплатити роботи, які не були включені в проєктну документацію, при наявності твердої договірної ціни
Сьогодні, 16:08