День Андрія: що не можна робити сьогодні, традиції свята

У неділю, 30 листопада, в Україні відзначають одне з найбільших свят в християнстві - День Андрія Первозванного. В народі це свято називають "Калитою", а вирізняють цей день певні традиції.За біблійними переказами, апостол проповідував християнство в Скіфії, території сучасної України та дійшов до Києва. Там на одному з пагорбів святий встановив хрест, вказавши, що на них засяє Божа благодать.Церковні традиції Дня Андрія тісно переплітаються з українськими народними віруваннями, зокрема з обрядами Калити - народним святом, яке символізувало перехід парубків та дівчат до старшої вікової категорії.Первозданний Андрій вважався покровителем моряків та мандрівників, крім цього, за біблійними переказами, святий володів даром зцілення.Тому в цей день заведено молитися про вдалі подорожі, міцне здоров'я, захист від негараздів, а також просити вдалого шлюбу та хорошого судженого.Для того, щоб вдало провести наступний рік на Андрія не можна:вживати алкоголь, яйця, молочні продукти та м'ясопрясти, ткати або шитифізично працювати без поважної причинимати багато розумової роботи - так можна втратити здоровий глуздСьогодні нам варто змагатися допомагати близьким та рідним, присвячують часть духовності для очищення від гніву.