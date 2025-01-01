День Андрія: що не можна робити сьогодні, традиції свята
Сьогодні, 05:17
У неділю, 30 листопада, в Україні відзначають одне з найбільших свят в християнстві - День Андрія Первозванного. В народі це свято називають "Калитою", а вирізняють цей день певні традиції.
Традиції Дня Андрія
За біблійними переказами, апостол проповідував християнство в Скіфії, території сучасної України та дійшов до Києва. Там на одному з пагорбів святий встановив хрест, вказавши, що на них засяє Божа благодать.
Церковні традиції Дня Андрія тісно переплітаються з українськими народними віруваннями, зокрема з обрядами Калити - народним святом, яке символізувало перехід парубків та дівчат до старшої вікової категорії.
Помолитися
Первозданний Андрій вважався покровителем моряків та мандрівників, крім цього, за біблійними переказами, святий володів даром зцілення.
Тому в цей день заведено молитися про вдалі подорожі, міцне здоров'я, захист від негараздів, а також просити вдалого шлюбу та хорошого судженого.
Що не можна робити в День Андрія
Для того, щоб вдало провести наступний рік на Андрія не можна:
вживати алкоголь, яйця, молочні продукти та м'ясо
прясти, ткати або шити
фізично працювати без поважної причини
мати багато розумової роботи - так можна втратити здоровий глузд
Сьогодні нам варто змагатися допомагати близьким та рідним, присвячують часть духовності для очищення від гніву.
