На Київщині росіяни поцілили по багатоповерхівці: одна людина загинула, є постраждалі
Сьогодні, 09:14
У ніч проти 30 листопада російські війська обстріляли Вишгород, що у Київській області. Унаслідок атаки загинула одна людина.
Про це повідомляють очільник Київської ОВА Микола Калашник та ДСНС України, пише Громадське.
Окупанти поцілили по багатоповерхівці, там спалахнула пожежа. Полум’я охопило квартири з 1 по 6 поверх дев’ятиповерхового будинку.
Також руйнувань зазнав приватний будинок, а на території одного з підприємств зайнявся вогонь.
Унаслідок ворожої атаки загинула людина, ще 6 постраждали. Із пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 146 мешканців.
