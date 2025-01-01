На Київщині росіяни поцілили по багатоповерхівці: одна людина загинула, є постраждалі





Про це повідомляють очільник Київської ОВА Микола Калашник та ДСНС України, пише



Окупанти поцілили по багатоповерхівці, там спалахнула пожежа. Полум’я охопило квартири з 1 по 6 поверх дев’ятиповерхового будинку.



Також руйнувань зазнав приватний будинок, а на території одного з підприємств зайнявся вогонь.



Унаслідок ворожої атаки загинула людина, ще 6 постраждали. Із пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 146 мешканців.

