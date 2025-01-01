У Ковелі прощатимуться із полеглим спецпризначенцем Ігорем Мацком

Ігоря Мацка.



Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



Його життя обірвалося 15 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Варачине Сумської області.



Прощання із Захисником відбудеться у четвер, 4 грудня 2025 року, за таким порядком:



• 12:00 – служба в церкві Святого Апостола Андрія Первозванного;

• 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.



«Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.





Завтра, 4 грудня в Ковельській громаді – День жалоби. Громада проводжатиме у вічність ковельчанина, розвідника-помічника гранатометника розвідувальної групи роти спецпризначення військової частини А4030, солдата

