У Ковелі прощатимуться із полеглим спецпризначенцем Ігорем Мацком
Сьогодні, 11:05
Завтра, 4 грудня в Ковельській громаді – День жалоби. Громада проводжатиме у вічність ковельчанина, розвідника-помічника гранатометника розвідувальної групи роти спецпризначення військової частини А4030, солдата Ігоря Мацка.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Його життя обірвалося 15 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Варачине Сумської області.
Прощання із Захисником відбудеться у четвер, 4 грудня 2025 року, за таким порядком:
• 12:00 – служба в церкві Святого Апостола Андрія Первозванного;
• 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.
«Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
