У Луцьку 5 будинків - без опалення
Через витік на тепловій мережі, який трапився 2 грудня, мешканцям 5 будинків у Луцьку тимчасово припинили подачу опалення.

Про це розповів Суспільному речник Державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.

Без опалення залишились житлові будинки на вул. Ковельській, 43, 45, 47, вул. Шкільній, 5 і 10. Наразі там розпочали роботи з пошуку місця витоку.

Про завершення робіт та відновлення подачі опалення буде повідомлено додатково.

Що відомо про опалювальний сезон 2025/2026 у Луцьку

З 16 жовтня в комунальних закладах Луцька розпочали опалювальний сезон. Тепло подали в дошкільні навчальні заклади, школи й медустанови. Опалення для житлових будинків увімкнули за декілька днів.

З 22 жовтня, у зв'язку із потеплінням, члени виконкому Луцької міської ради ухвалили рішення про призупинення опалювального сезону.

У Луцьку в середу, 29 жовтня, відновили опалювальний сезон для комунальних закладів, який через потепління призупинили 22 жовтня.

З 31 жовтня в обласному центрі відновили подачу тепла і для населення.

