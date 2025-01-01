У Луцьку 5 будинків - без опалення





Про це розповів Антон Безносиков.



Без опалення залишились житлові будинки на вул. Ковельській, 43, 45, 47, вул. Шкільній, 5 і 10. Наразі там розпочали роботи з пошуку місця витоку.



Про завершення робіт та відновлення подачі опалення буде повідомлено додатково.



Що відомо про опалювальний сезон 2025/2026 у Луцьку



З 16 жовтня в комунальних закладах Луцька розпочали опалювальний сезон. Тепло подали в дошкільні навчальні заклади, школи й медустанови. Опалення для житлових будинків увімкнули за декілька днів.



З 22 жовтня, у зв'язку із потеплінням, члени виконкому Луцької міської ради ухвалили рішення про призупинення опалювального сезону.



У Луцьку в середу, 29 жовтня, відновили опалювальний сезон для комунальних закладів, який через потепління призупинили 22 жовтня.



З 31 жовтня в обласному центрі відновили подачу тепла і для населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через витік на тепловій мережі, який трапився 2 грудня, мешканцям 5 будинків у Луцьку тимчасово припинили подачу опалення.Про це розповів Суспільному речник Державного комунального підприємства "Луцьктепло"Без опалення залишились житлові будинки на вул. Ковельській, 43, 45, 47, вул. Шкільній, 5 і 10. Наразі там розпочали роботи з пошуку місця витоку.Про завершення робіт та відновлення подачі опалення буде повідомлено додатково.З 16 жовтня в комунальних закладах Луцька розпочали опалювальний сезон. Тепло подали в дошкільні навчальні заклади, школи й медустанови. Опалення для житлових будинків увімкнули за декілька днів.З 22 жовтня, у зв'язку із потеплінням, члени виконкому Луцької міської ради ухвалили рішення про призупинення опалювального сезону.У Луцьку в середу, 29 жовтня, відновили опалювальний сезон для комунальних закладів, який через потепління призупинили 22 жовтня.З 31 жовтня в обласному центрі відновили подачу тепла і для населення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію