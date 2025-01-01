У Луцьку 5 будинків - без опалення
Сьогодні, 10:51
Через витік на тепловій мережі, який трапився 2 грудня, мешканцям 5 будинків у Луцьку тимчасово припинили подачу опалення.
Про це розповів Суспільному речник Державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
Без опалення залишились житлові будинки на вул. Ковельській, 43, 45, 47, вул. Шкільній, 5 і 10. Наразі там розпочали роботи з пошуку місця витоку.
Про завершення робіт та відновлення подачі опалення буде повідомлено додатково.
Що відомо про опалювальний сезон 2025/2026 у Луцьку
З 16 жовтня в комунальних закладах Луцька розпочали опалювальний сезон. Тепло подали в дошкільні навчальні заклади, школи й медустанови. Опалення для житлових будинків увімкнули за декілька днів.
З 22 жовтня, у зв'язку із потеплінням, члени виконкому Луцької міської ради ухвалили рішення про призупинення опалювального сезону.
У Луцьку в середу, 29 жовтня, відновили опалювальний сезон для комунальних закладів, який через потепління призупинили 22 жовтня.
З 31 жовтня в обласному центрі відновили подачу тепла і для населення.
