У Луцьку на дорогах встановлять майже 100 відеокамер





Камери планують встановити на проспектах Соборності та Молоді. Саме ці дороги зазвичай мають значний трафік та з’єднують густонаселені райони міста, пише



У межах проєкту «Безпечне місто Луцьк» камерами відеоспостереження планують обладнати 18 локацій. Розміщуватимуть їх у місцях великого транспортного навантаження, які погодили з ГУ Нацполіції.



Новий комплекс матиме 98 камер різного призначення. Система фіксуватиме ситуацію на дорогах та передаватиме дані на обласну cloud-платформу для централізованої обробки та зберігання. Особливу увагу приділили виявленню порушень порядку, незаконного паркування, створення перешкод руху, а також небезпечної поведінки водіїв.



Сигнали з камер оперативно надходитимуть інспекторам та правоохоронцям, що дозволить швидко реагувати на можливі загрози.



Наразі на території громади працює 462 камери. Після реалізації нового етапу їхня кількість зросте приблизно на чверть, що посилить профілактику правопорушень та контроль за безпековою ситуацією в місті.

