Ввозили під виглядом допомоги ЗСУ: на Волині викрили схему контрабанди авто

На Волині правоохоронці викрили схему контрабанди авто під виглядом гуманітарної допомоги для війська.

Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.

Оперативники Волинського прикордонного загону за підтримки відділу кримінального аналізу, спільно з детективами територіального управління БЕБ у Львівській області викрили злочинну схему незаконного ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

Під час слідства встановлено, що група осіб, серед яких – керівники кількох благодійних організацій, ввозила вживані автомобілі як гуманітарний вантаж, декларуючи їх як допомогу для армії. Насправді ж ці авто не потрапляли до військових, а реалізовувалися на комерційних онлайн-майданчиках приватним особам.
У ході слідчих дій, що проводилися в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України – йдеться про контрабанду підакцизних товарів – здійснено обшуки за місцем проживання підозрюваних.

В результаті вилучено майно на понад 4,3 млн грн, у тому числі майже 3 млн грн готівкою та чотири автомобілі.
