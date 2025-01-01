Дитячий театральний вікенд: на маленьких лучан чекає дві вистави в один день
Сьогодні, 16:30
На маленьких лучан у неділю, 7 грудня, очікує справжній дитячий театральний вікенд: у Волинському драмтеатрі відбудеться дві вистави в один день.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Свято Миколая триває! У неділю даруємо дітям ще більше радості й чарівних зустрічей у театрі. На глядачів чекають прем’єра та новорічна історія о 12:00 та 17:00.
На сцені – веселі Роджерси, закоханий друг Святого Миколая та Санта з друзями, які створять атмосферу веселощів, добра та передсвяткового дива», – йдеться в повідомленні.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
«Подаруйте дітям незабутні миті у святкові вихідні!» – наголошують у театрі.
