Дитячий театральний вікенд: на маленьких лучан чекає дві вистави в один день

Дитячий театральний вікенд: на маленьких лучан чекає дві вистави в один день
На маленьких лучан у неділю, 7 грудня, очікує справжній дитячий театральний вікенд: у Волинському драмтеатрі відбудеться дві вистави в один день.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Свято Миколая триває! У неділю даруємо дітям ще більше радості й чарівних зустрічей у театрі. На глядачів чекають прем’єра та новорічна історія о 12:00 та 17:00.

На сцені – веселі Роджерси, закоханий друг Святого Миколая та Санта з друзями, які створять атмосферу веселощів, добра та передсвяткового дива», – йдеться в повідомленні.

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Юні актори Театральної студії Волинського драмтеатру – серед переможців Всеукраїнського конкурсу

«Подаруйте дітям незабутні миті у святкові вихідні!» – наголошують у театрі.
Дитячий театральний вікенд: на маленьких лучан чекає дві вистави в один день

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дитячий театральний вікенд: на маленьких лучан чекає дві вистави в один день
Сьогодні, 16:30
Ввозили під виглядом допомоги ЗСУ: на Волині викрили схему контрабанди авто
Сьогодні, 16:10
На Волині судили жительку Луганщини, яка співпрацювала з окупантами
Сьогодні, 15:39
«3000 кілометрів»: куди можна поїхати з Луцька
Сьогодні, 15:02
Громада на Волині втратила ще двох Героїв на війні
Сьогодні, 14:17
Медіа
відео
1/8