Дитячий театральний вікенд: на маленьких лучан чекає дві вистави в один день





Про це



«Свято Миколая триває! У неділю даруємо дітям ще більше радості й чарівних зустрічей у театрі. На глядачів чекають прем’єра та новорічна історія о 12:00 та 17:00.



На сцені – веселі Роджерси, закоханий друг Святого Миколая та Санта з друзями, які створять атмосферу веселощів, добра та передсвяткового дива», – йдеться в повідомленні.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



«Подаруйте дітям незабутні миті у святкові вихідні!» – наголошують у театрі.



