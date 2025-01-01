Тренди дизайну 2026: 5 способів освіжити інтер'єр меблями, а не ремонтом

Чарльз Імз, легендарний американський архітектор і дизайнер.



Ця фраза стає девізом 2026 року. Світ втомився від «вічних ремонтів», шуму перфораторів та будівельного пилу. На зміну глобальним перебудовам приходить концепція «швидкого рестайлінгу».



Щоб оновити інтер'єр квартири без ремонту, достатньо змінити акценти. Дизайнери інтернет-магазину Taburetka.ua — Олександр та Мар'яна — поділилися інсайтами, як за допомогою меблів та кольору освіжити дім.



1. Колір 2026: прогноз інститутів

Якщо Pantone диктує настрій року, то тренд-бюро WGSN вже визначило вектор на 2026 рік. Головний тренд — «відновлення та заземлення».



У моду входять складні та глибокі відтінки природи:



Intense Rust (насичена іржа) — теплий теракотовий, який додає затишку.

Sage Green (шавлія) — заспокійливий зелений для спальні та вітальні.

Sustained Grey (стійкий сірий) — тепла база, яка поєднується з деревом.

Вам не обов'язково перефарбовувати стіни в ці кольори. Достатньо купити диван від виробника або м’яке крісло у трендовій оббивці, щоб кімната заграла по-новому.



«М'яка революція» у вітальні

Епоха гострих кутів та суворої геометрії минула. Тренд 2026 року — це Soft Minimalism (м'який мінімалізм). Меблі стають обтічними, наче згладженими водою.



Центр будь-якого оновлення — це диван. Він займає найбільше візуального простору. «Заміна старого кутового дивана на сучасну модель округлої форми — це найшвидший спосіб змінити сприйняття кімнати на 180 градусів» — стверджують експерти. Якщо ви шукаєте спосіб освіжити простір, зверніть увагу на



3. Текстури, до яких хочеться торкатися

Тактильні відчуття – в пріоритеті.



Мар'яна, дизайнер Taburetka.ua:



«Клієнти часто запитують, як зробити вітальню затишною недорого. Мій секрет — це фактурні тканини. У 2026 році королем залишається букле («баранчик») та груба рогожка. Такий диван дарує відчуття обіймів. Навіть простий інтер'єр з таким акцентом виглядає дорого».



4. Зонування без перегородок

Сучасне житло має бути гнучким. Зонування простору в однокімнатній квартирі за допомогою меблів — це ще один тренд, який економить бюджет на зведенні стін.



Олександр, експерт Taburetka.ua:



«Багато хто робить помилку, розставляючи меблі виключно вздовж стін. Це зменшує об'єм. Спробуйте поставити прямий розкладний диван посеред кімнати, відділивши зону відпочинку від робочого місця чи кухні. Вибирайте моделі з естетичною задньою спинкою, яка гарно виглядає з усіх боків.»



Функціональність нового рівня

Оновлення інтер'єру має підвищувати комфорт. У 2026 році популярні багатофункціональні меблі-трансформери.



Якщо ви купуєте диван для щоденного сну, зверніть увагу на механізми «пантограф» або «єврокнижка». Вони надійні, не дряпають підлогу і перетворюють вітальню на спальню за секунди. Це дозволяє позбутися великих ліжок, якщо місця обмаль.



Висновок: час діятию



Не чекайте «кращих часів» для ремонту. Створіть їх самі вже сьогодні.



Приберіть візуальний шум.

Додайте текстиль у модних кольорах 2026 року.

Оновіть головний елемент кімнати — диван.



Команда Taburetka.ua вже підготувала для вас колекції, що відповідають світовим трендам. Завітайте до нас на сайт, щоб замовити сучасні меблі з доставкою і почати нове життя у вашій оновленій, стильній квартирі.



