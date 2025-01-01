В селищі на Волині рідні полонених і зниклих безвісти вийшли на акцію підтримки





Під час акції пролунали імена майже шести десятків військових Шацької громади, доля яких невідома, повідомила кореспондентка



Учасники зібралися в центрі селища та вирушили колоною до алеї Надії, де розміщені фотографії оборонців, які вже тривалий час не виходять на зв’язок.



Людмила Мохнюк приїхала на акцію в Шацьк з села Світязя. Жінка розповіла, що її брат зник на передовій у 2023 році: "Місце знаходження його невідоме. Немає ніяких підтверджень — ні що загинув, ні що в полоні. Але десь надія є, сподіваємось…", — каже волинянка.



Надія Гвоздецька із села Залісся теж шукає брата і сподівається, що він у полоні. "Він зник 5 серпня 2024 року. Немає ніякої інформації — де він, що з ним. Взагалі нічого…", — ділиться учасниця акції.



Сподівається, що брат живий і Олена Герасимук, яка приїхала на акцію із Підманева. Вона розповіла, що брат зник під час боїв на Куп’янському напрямку. "До мене навіть телефонували з Росії, казали, що він у полоні. Але підтвердженої інформації немає. Свідків немає, що загинув, і підтверджень, що в полоні, теж немає. Але ми тримаємось надії", — додала жінка.



Прийшла на акцію місцева жителька Світлана Ховхун, мама військового Андрія Ховхуна, який повернувся з російського полону: "Я знаю, як це — жити у невідомості. Найголовніше — не здаватися. Шукати, стукати в усі двері, вірити і надіятися" — звернулася жінка до рідних, які шукають своїх захисників.



У руках учасники акції тримали портрети рідних, прапори, плакати з написами "Не мовчи — полон вбиває", "Стань голосом тих, хто став твоїм щитом", "Ціна нашої свободи — їхня неволя".



Зі слів кореспондентки Суспільного, акцію на підтримку військовополонених і зниклих безвісти у Шацьку відвідали більше сотні людей.



