Луцьк попрощався з Героєм Сергієм Коровіцьким

Сергієм Коровіцьким.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 3 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося прощання з полеглим на війні військовослужбовцем Коровіцьким Сергієм Леонтійовичем (19.05.1982 року народження).



Воїн загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.



Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



