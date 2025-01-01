Луцьк попрощався з Героєм Сергієм Коровіцьким
Сьогодні, 17:18
У Луцьку попрощалися з полеглим захисником Сергієм Коровіцьким.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 3 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося прощання з полеглим на війні військовослужбовцем Коровіцьким Сергієм Леонтійовичем (19.05.1982 року народження).
Воїн загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
